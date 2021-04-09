Показатель распространения COVID-19 на Дону приблизился к двум тысячам

В Ростовской области показатель распространения COVID-19 продолжает расти. За сутки с 12 по 13 апреля он увеличился до 1 998 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения вируса остается неизменным - 0,99.За прошедшие 24 часа число инфицированных пополнили 236 жителей региона. Большую часть из них составили люди в возрасте от 18 до 45 лет, проживающие в Ростове-на-Дону. Всего за период пандемии медики выявили 83 956 случаев заражения коронавирусом. Из них 3 796 пациентов ковидных госпиталей не смогли одолеть COVID-19. Как правило, это дончане с хроническими заболеваниями. В их числе - гипертония, сахарный диабет, астма, а также аутоиммунные, сердечно-сосудистые, онкологические и заболевания легких.Число летальных случаев за последние трое суток снизилось до нуля. Хотя до этого несколько дней подряд патологоанатомы регистрировали десятки умерших от последствий коронавируса. С чем связан резкий спад, пока не известно.