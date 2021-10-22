Показатель заболеваемости в Ростовской области достиг 3 644

В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом продолжает увеличиваться. За сутки с 25 по 26 октября он вырос до 3 644 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения COVID-19 сохраняет значение предыдущего дня - 1,06.Количество инфицированных достигло 152 981 человека. Из них 599 подхватили опасный вирус за минувшие сутки. Большинство новых заболевших - ростовчане в возрасте от 18 до 45 лет.COVID-19 забрал жизни еще 28 человек. Всего с начала пандемии скончались 4 942 жителя донского региона. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - сахарный диабет, гипертония, астма и онкология.