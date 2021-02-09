Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области вырос показатель заражаемости COVID-19

В Ростовской области вырос показатель заражаемости COVID-19
В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 10 по 11 февраля он достиг 1 610 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения инфекции остался неизменным: 0,96. Этот показатель держится ниже единицы третью неделю подряд. Вместе с ним уменьшается и ежедневное число зараженных. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 347 человек.

Всего за период пандемии вирус подхватили 67 662 жителя региона. Среди них 2 884 пациента не смогли побороть COVID-19. Большинство умерших - дончане старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус. За последние сутки скончались 27 пациентов ковидных госпиталей. По информации правительства области, вирус забрал жизни 15 женщин от 56 до 84 лет и 12 мужчин от 53 до 84 лет.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.