На Дону показатель заболеваемости коронавирусом увеличился до 1 758

В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. За сутки со 2 по 3 марта он увеличился до 1 758 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения вируса остается на прежнем значении - 0,91. При этом такой показатель держится меньше единицы уже больше двух недель. Вместе с этим снизился и ежедневный прирост инфицированных дончан. За прошедший месяц он упал на 24% - медики стали выявлять на 87 меньше зараженных, чем прежде. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 277 человек. Всего за период пандемии пациентами с коронавирусом стали 73 874 жителя региона.Количество смертей от COVID-19 тоже заметно снижалось. За последние две недели за сутки инфекция забирала не более 25 жизней, а пару дней назад - и вовсе обошлось без смертей. Однако по данным на 3 марта от вируса умерли еще 29 человек. Как сообщили в региональном правительстве, это 16 женщин от 69 до 90 лет и 13 мужчин от 52 до 89 лет. Всего за период пандемии от опасной инфекции скончались 3 158 дончан.