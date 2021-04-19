Показатель инфицированных COVID-19 в Ростовской области вырос до 2 044

В Ростовской области продолжает расти показатель заболевших коронавирусом. За сутки с 20 по 21 апреля он увеличился до 2 044 на 10 тысяч населения.Медики зафиксировали 234 новых случая заражения COVID-19. Всего за период пандемии выявили 85 864 инфицированных. Из них 3 947 не смогли побороть вирус. За минувшие сутки скончались девять женщин в возрасте от 60 до 97 лет и столько же мужчин от 47 до 77 лет. По информации регионального правительства, все они страдали хроническими заболеваниями. В их числе - гипертония, астма, сахарный диабет, сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.Новый вирус опасен не только для пенсионеров с ослабленной иммунной системой. Летом 2020 года от последствий COVID-19 скончался 12-летний ребенок, а осенью - 18-летний парень и две девушки, 19 и 23 лет.