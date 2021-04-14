От коронавируса скончались еще 16 жителей Ростовской области

В Ростовской области число умерших от COVID-19 увеличилось до 3 868 человек. Из них 16 скончались за сутки с 15 на 16 апреля. Это восемь женщин в возрасте от 49 до 88 лет и восемь мужчин от 61 года до 85 лет. По информации правительства региона, все они страдали хроническими заболеваниями. К ним относятся аутоиммунные, сердечно-сосудистые, онкологические и заболевания легких, а также астма, сахарный диабет, гипертония.Растет и количество дончан с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа коронавирус подхватили 242 человека. Всего за период пандемии медики выявили 84 677 случаев инфицирования COVID-19. Люди старше 60 лет переносят болезнь особенно тяжело. Однако вирус опасен не только для пенсионеров. Летом 2020 года от COVID-19 умер 12-летний ребенок, а осенью не стало 18-летнего парня и двух девушек, 19 и 23 лет.