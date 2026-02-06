Два человека пострадали в столкновении автобуса и тягача на трассе М-4 «Дон»
Два человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с тягачом на трассе в Ростовской области. Жесткая авария случилась утром 6 февраля в Красносулинском районе.
По предварительной информации, столкнулись пассажирский автобус марки «ПАЗ» и грузовой тягач «Ситрак». Предполагаемой причиной аварии называют несоблюдение безопасной дистанции водителем автобуса.
В результате инцидента травмы получили двое 43-летний и 70-летний пассажиры общественного транспорта. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Обстоятельства произошедшего уточняются.