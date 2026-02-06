Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Два человека пострадали в столкновении автобуса и тягача на трассе М-4 «Дон»

Два человека пострадали в столкновении автобуса и тягача на трассе М-4 «Дон»

Два человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с тягачом на трассе в Ростовской области. Жесткая авария случилась утром 6 февраля в Красносулинском районе.

По предварительной информации, столкнулись пассажирский автобус марки «ПАЗ» и грузовой тягач «Ситрак». Предполагаемой причиной аварии называют несоблюдение безопасной дистанции водителем автобуса.

В результате инцидента травмы получили двое 43-летний и 70-летний пассажиры общественного транспорта. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Обстоятельства произошедшего уточняются.



Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика