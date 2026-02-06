В Ростовской области могут появиться штрафные стоянки для лодок

- Есть необходимость в штрафных стоянках там, где наблюдается интенсивное судоводительство. Это Таганрогский залив, река Дон от Ростова до Семикаракорска, Цимлянское и Веселовское водохранилища. Их появление способно повысить безопасность на воде: зная о возможности эвакуации судна, судоводители будут внимательнее относиться к соблюдению правил, - говорит Вячеслав Каргин.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В донском регионе рассматривают вопрос создания штрафных стоянок для лодок и других маломерных судов. Необходимость появилась в связи с растущей нагрузкой на водные артерии области: ежегодно увеличивается число катеров, лодок и других маломерных судов, а популярность водного туризма и рыбной ловли только подстёгивает этот тренд.На сегодняшний день механизм реагирования на нарушения правил судоходства выглядит довольно примитивно. Если инспектор выявляет нарушение, у него есть всего два решения: либо передать управление судном другому лицу, имеющему соответствующие права, либо прекратить эксплуатацию судна путем извлечения его из воды. Отдельной инфраструктуры для временного размещения задержанных плавсредств в регионе попросту нет.Штрафных стоянок для маломерных судов в Ростовской области нет и никогда не было. Как сообщил DonDay начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Каргин, основная причина отсутствия штрафстоянок кроется в их экономической нецелесообразности. Действующие тарифы на хранение судов кажутся предпринимателям слишком низкими: за судно длиной до 6 метров взимается 70,71 рубля в час, от 6 до 10 метров — 118,09 рубля, а за более крупные суда — 236,18 рубля. При этом, чтобы содержать такую стоянку требуются существенные вложения: нужен буксир, который будет способен транспортировать как небольшую резиновую лодку, так и катер длиной до 20 метров, а также оборудованная площадка для безопасного хранения.Дополнительным барьером становится неопределённость с юридической ответственностью. Так как у большинства маломерных судов палубы открыты, появляется вопрос: кто будет отвечать за сохранность личных вещей, оставленных на борту? Сегодня нет нормативного документа, который бы чётко регламентировал эти моменты, равно как и не существует обязательного требования создавать такие стоянки в регионе.Вопрос о появлении штрафстоянок возник, когда в Ростовской области стали чаще покупать лодки. Регулярно на водоемах можно встретить небольшие лодки с отдыхающими или рыбаками. Цены на такие транспортные средства начинаются от 30 тысяч рублей и до нескольких миллионов. При этом этот вид отдыха еще не заезженный, а затраты на небольшие суда небольшие. Тема штрафстоянок актуальна в районах, где много водоемов.Но у инициативы есть и обратная сторона. Для владельцев маломерных судов штрафы и расходы на эвакуацию и хранение могут стать ощутимой финансовой нагрузкой. Для бизнеса же низкие тарифы и высокие операционные издержки снижают привлекательность проекта без государственной поддержки.На текущий момент вопрос создания штрафстоянок прорабатывается. Чтобы инициатива воплотилась в жизнь, понадобится пересмотреть тарифную политику, разработать чёткие нормативные акты, регулирующие ответственность сторон, а также отыскать инвесторов, которые будут готовы вложиться в инфраструктуру.С одной стороны, рост числа лодок и катеров действительно требует упорядочивания — без надлежащих механизмов контроля безопасность на воде остаётся под угрозой. С другой стороны, владельцы маломерных судов, в основном обычные люди, приобретающие лодки для семейного отдыха или рыбалки, окажутся перед фактом: за определенные нарушения им необходимо будет платить не только штраф, но и приличную сумму за эвакуацию и хранение судна.