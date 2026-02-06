На трассе в Ростовской области ожидается ледяной дождь

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» прогнозируют ледяной дождь. Об этом сообщает Автодор 6 февраля.Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют снег, местами с ледяным дождем. Водителям в этот период необходимо быть внимательнее на дорогах.Погодное явление может быть опасно для водителей из-за обледенения и скользкого асфальта. Нужно соблюдать правила ПДД. Пешеходам на «зебре» лучше убрать ненужные вещи из рук.