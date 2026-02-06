Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На трассе в Ростовской области ожидается ледяной дождь

На трассе в Ростовской области ожидается ледяной дождь
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» прогнозируют ледяной дождь. Об этом сообщает Автодор 6 февраля.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют снег, местами с ледяным дождем. Водителям в этот период необходимо быть внимательнее на дорогах.

Погодное явление может быть опасно для водителей из-за обледенения и скользкого асфальта. Нужно соблюдать правила ПДД. Пешеходам на «зебре» лучше убрать ненужные вещи из рук.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика