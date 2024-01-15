Стали известны подробности нападения мужчины, застреленного полицейскими в Азове\

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Стали известны подробности нападения жителя Азова, застреленного полицейскими. Помимо возлюбленной, Павел Седых ранил ножом ее брата.Жуткое ЧП случилось вечером 12 января на улице Урицкого. В тот день соседи услышали громкие крики и вызвали правоохранителей. Прибывшие стражи порядка выбили входную дверь. Из квартиры выскочил 43-лктний мужчина и набросился на одного из полицейских.Правоохранитель открыл огонь из табельного оружия. Сначала он выстрелил в ногу нападавшему, затем в грудь. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте ЧП. Его жертв, сожительницу и ее брата, с травмами доставили в больницу.Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, сотрудник полиции не пострадал. Его спас бронижелет.— По факту нападения на женщину и ее брата возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», — добавили в СУ СКР по Ростовской области.