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Стали известны подробности нападения мужчины, застреленного полицейскими в Азове

Стали известны подробности нападения мужчины, застреленного полицейскими в Азове\
Стали известны подробности нападения жителя Азова, застреленного полицейскими. Помимо возлюбленной, Павел Седых ранил ножом ее брата.

Жуткое ЧП случилось вечером 12 января на улице Урицкого. В тот день соседи услышали громкие крики и вызвали правоохранителей. Прибывшие стражи порядка выбили входную дверь. Из квартиры выскочил 43-лктний мужчина и набросился на одного из полицейских.

Правоохранитель открыл огонь из табельного оружия. Сначала он выстрелил в ногу нападавшему, затем в грудь. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте ЧП. Его жертв, сожительницу и ее брата, с травмами доставили в больницу.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, сотрудник полиции не пострадал. Его спас бронижелет.

— По факту нападения на женщину и ее брата возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», — добавили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: Сапа Медиа.
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