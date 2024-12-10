Погибшего на СВО сержанта из Волгодонска наградили орденом Мужества

Фото: личный архив семьи Даниила Тимофеева

В Ростовской области родным погибшего 26-летнего участника СВО передали орден Мужества. Даниил Тимофеев был представлен к государственной награде посмертно.Военнослужащий родом из Волгодонска. В 2020 году он подписал контракт с Вооруженными силами РФ. Спустя два года в числе первых отправился в зону спецоперации. Он вошел в артиллерийские войска.Жизнь Даниила оборвалась 9 июля 2024 года. Он погиб от разрыва снаряда при выполнении приказа.