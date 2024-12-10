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Погибшего на СВО сержанта из Волгодонска наградили орденом Мужества

Погибшего на СВО сержанта из Волгодонска наградили орденом Мужества
В Ростовской области родным погибшего 26-летнего участника СВО передали орден Мужества. Даниил Тимофеев был представлен к государственной награде посмертно.

Военнослужащий родом из Волгодонска. В 2020 году он подписал контракт с Вооруженными силами РФ. Спустя два года в числе первых отправился в зону спецоперации. Он вошел в артиллерийские войска.

Жизнь Даниила оборвалась 9 июля 2024 года. Он погиб от разрыва снаряда при выполнении приказа.
Фото: личный архив семьи Даниила Тимофеева
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