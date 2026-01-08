Задерживаются поезда, следующие через Ростовскую область

Фото: DonDay.ru.

Следующие через Ростовскую область поезда задерживаются. Об этом сообщает Гранд Сервис Экспресс 8 января.Отмечается, что задерживаются поезда по маршруту: № 092М Москва - Севастополь (на 30 минут); № 078С Симферополь — Санкт-Петербург (на шесть часов); № 092С Севастополь — Москва (на шесть часов); № 098С Симферополь — Москва (на четыре часа); № 076С Симферополь — Омск (на четыре часа).По какой причине возникли временные трудности, не уточняется. Пассажиров с задержкой более 4 часов обеспечат питанием.