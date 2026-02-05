Новости
В Новошахтинске после атаки БПЛА выбило стекла в доме, где живет семья

В Новошахтинске после атаки БПЛА выбило стекла в доме, где живет семья. Происшествие случилось в ночь на 5 февраля.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, донской регион подвергся массированной атаке. ПВО отразила дроны в городах и районах области. Не обошлось без пострадавших. В Батайске ранен водитель грузовика. Пострадавшего госпитализировали.

В Новошахтинске взрывной волной выбило стекла в частном доме, где живет семья из четырех человек. Эвакуация не потребовалась.

Всего, по данным Минобороны, за ночь над донским регионом сбили 27 БПЛА.
Фото: Дондей
