Расписание пригородных поездов изменится в Ростовской области с 21 мая

Фото: Ростов ру

В Ростовской области с 21 по 23 мая изменится расписание пригородных поездов. Информацию об этом сообщила Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.Поезд № 6820, следующий по маршруту Ростов – Зимовники, 21 и 23 мая будет отправляться из донской столицы в 07:28 по расписанию. Из Сальска поезд выедет на 36 минут позже. В итоге пассажиры прибудут в Зимовники на 47 минут позже графика.В эти же даты поезд № 6819, следующий по маршруту Зимовники – Ростов, отправится на 47 минут позже обычного времени. Конечная станция будет достигнута на 1 час 22 минуты позже.Поезд № 6812, курсирующий по маршруту Ростов – Сальск, 21 и 23 мая также отправится на 43 минуты позже запланированного времени, что приведет к задержке прибытия в Сальск.21, 22 и 23 мая поезд № 6814, следующий по маршруту Ростов – Волгодонская, будет отправляться из Ростова на час и пять минут раньше – в 15:22. В Волгодонскую он прибудет на час и 11 минут раньше – в 21:14.22 мая поезд № 6820 по маршруту Ростов – Зимовники отправится по расписанию, но прибудет на конечную станцию на 54 минуты позже. Обратный поезд № 6819 в тот же день отправится на 54 минуты позже, что увеличит время в пути на 1 час 22 минуты.Все изменения в расписании связаны с работами на путях.