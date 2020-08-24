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Поезд Адлер – Москва – Санкт-Петербург с 11 сентября будет ходить, минуя Ростов

Поезд Адлер – Москва – Санкт-Петербург с 11 сентября будет ходить, минуя Ростов
Поезд Адлер – Москва – Санкт-Петербург с 11 сентября изменит свой маршрут следования. Теперь состав будет останавливаться в Волгодонске, Сальске и Морозовске, минуя Ростов-на-Дону, сообщила 25 августа пресс-служба СКЖД.

Поезд будет ходить дважды в неделю по направлению Тихорецкая – Сальск – Волгодонская – Морозовская – Лихая. Уехать в Москву и Санкт-Петербург можно будет по вторникам и пятницам, а обратно – по вторникам и субботам.

Билеты на новый маршрут уже в продаже.

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