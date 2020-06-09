Крымский город-курорт Евпаторию и Ростов свяжет прямой поезд. Состав начнёт курсировать с 1 июля.Поезд «Таврия» будет работать по направлению Евпатория – Санкт-Петербург. Маршрут проложен через Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Состав будет ходить через день.По информации перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», продажа билетов начнётся с 11 июня. Поезд состоит из купейных и плацкартных вагонов.Добавим, что с 1 июля Крым открывается для туристов. Бронировать места в гостиницах можно будет уже с 9 июня. С 15 июня на полуострове снимают режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Для приезжих из других регионов также будет отменена обязательная двухнедельная самоизоляция. Исключение составят люди, прибывающие из-за границы.В аэропортах и на железнодорожных вокзалах прибывающие будут проходить процедуру термометрии.