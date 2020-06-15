Через Волгодонск начнет ходить поезд дальнего следования

28 июня через станцию в Волгодонске начнет ходить поезд дальнего следования.Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.Поезд с направлением Астрахань – Имеретинский курорт поменяет маршрут и будет курсировать через участок Морозовская – Волгодонская – Куберле. Транспорт будет ходить по нечетным числам.Так, 27 июня поезд отбудет из Астрахани в 21:55. 28 июня в 14:08 запланирована двухминутная остановка в Волгодонске. В Имеретинском курорте состав будет 29 июня в 9:44.В этот же день пассажиры смогут отправиться из Имеретинского курорта в Астрахань. Поезд выезжает 29 июня в 21:01, делает остановку в Волгодонске 30 июня в 15:47 и прибывает в Астрахань 1 июля в 7:19.Билеты станут доступны для покупателей 17 июня.