Подвыпившая гостья обокрала хозяйку квартиры в Ростове



В Ростове женщина обокрала свою знакомую, у которой была в гостях. Кража произошла в Советском районе города.



Приятельницы выпивали вместе в квартире одной из них. Когда хозяйка жилья заснула, её 34-летняя подруга украла 10 тыс. руб. Проснувшись, ростовчанка обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Женщину поместили под подписку о невыезде.