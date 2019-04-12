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Подвыпившая гостья обокрала хозяйку квартиры в Ростове

Подвыпившая гостья обокрала хозяйку квартиры в Ростове
В Ростове женщина обокрала свою знакомую, у которой была в гостях. Кража произошла в Советском районе города.

Приятельницы выпивали вместе в квартире одной из них. Когда хозяйка жилья заснула, её 34-летняя подруга украла 10 тыс. руб. Проснувшись, ростовчанка обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Женщину поместили под подписку о невыезде.

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