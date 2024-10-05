Огромный клубок из волос достали из желудка девочки Ростовские медики

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Ростовские врачи достали громадный клубок из волос из желудка 8-летней девочки, сообщает региональный Миндзрав 4 октября.Мать школьницы обратилась в больницу. Она жаловалась на сильные боли в животе девочки. Врачи решили провести гастроскопию и обнаружили в желудке ребенка громадный клубок из волос. Он был размером до 10 сантиметров в диаметре и уже закаменел. Выяснилось, что у девочки была привычка грызть кончики волос. Со временем волосы начали скапливаться в ее желудке и твердеть.Медики решили по частям разбирать клубок, но из-за огромных размеров у них ничего не получилось сделать. Было решено провести операцию без разрезов. Вмешательство проводилось через кровеносные сосуды. Врачи сделали маленькие проколы и уже через них начали извлекать клубок.Девочку уже выписали из больницы. Но у нее остался маленький шрам на передней брюшной стенке, который будет ей напоминать о привычке грызть кончики волос.