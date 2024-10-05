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Драка в центре Ростова закончилась стрельбой

Драка в центре Ростова закончилась стрельбой

В центре Ростова драка закончилась стрельбой. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 5 октября.

Ночью 5 октября на пересечении улицы Пушкина и Ворошиловского проспекта разгорелся спор между двумя мужчинами. После продолжительной перепалки началась драка.

В процессе потасовки один из участников достал пистолет и выстрелил в воздух, но, к счастью, ни в кого не попал.
Испуганные свидетели инцидента незамедлительно вызвали полицию.

В пресс-службе Главного управления МВД региона подтвердили факт выстрела в воздух во время конфликта, отметив, что никто не пострадал.
Фото: Соцсети
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