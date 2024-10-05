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На Дону командир взвода ДПС подозревается в посредничестве во взяточничестве

На Дону командир взвода ДПС подозревается в посредничестве во взяточничестве

В Ростовской области командира взвода ДПС подозревают в посредничестве во взяточничестве.

5 октября пресс-служба УФСБ России по Ростовской области сообщила о задержании командира Морозовского взвода второй роты Донского отдельного батальона Госавтоинспекции.

По версии следственных органов, он согласился помочь в передаче взятки в размере трех миллионов рублей, чтобы помочь коллегам избежать уголовной ответственности.

В отношении сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве.
Фото: DonDay
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