На Дону командир взвода ДПС подозревается в посредничестве во взяточничестве

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В Ростовской области командира взвода ДПС подозревают в посредничестве во взяточничестве.5 октября пресс-служба УФСБ России по Ростовской области сообщила о задержании командира Морозовского взвода второй роты Донского отдельного батальона Госавтоинспекции.По версии следственных органов, он согласился помочь в передаче взятки в размере трех миллионов рублей, чтобы помочь коллегам избежать уголовной ответственности.В отношении сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве.