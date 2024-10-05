В Таганроге в ДТП с трамваем пострадали два человека

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В Таганроге водитель микроавтобуса врезался в трамвай, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.ДТП случилось 4 октября в 15:17 в Смирновском переулке, у дома № 96. Водитель автомобиля «Пежо Трэвелэр» двигался на пересечении улицы Ломакина и Смирновского переулка, когда по рельсам проезжал трамвай. Микроавтобус, которым управлял 54-летний мужчина, попытался проскочить и не уступил дорогу. В результате на высокой скорости машина столкнулась с трамваем.В результате столкновения пострадали два человека: 54-летний водитель легкового автомобиля и 70-летний пассажир трамвая. Оба обратились за медицинской помощью самостоятельно.