Стало известно, как выглядит внук певицы Ирины Аллегровой

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Стало известно, как выглядит единственный внук известной певицы Ирины Аллегровой. Александру сейчас 29 лет, он окончил МГУ, владеет несколькими иностранными языками и активно занимается спортом.Внук певицы не только радует ее своими успехами, но и разделяет с ней любовь к жизни, искусству и музыке.Ирина Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону в семье режиссера и актрисы. Позже переехала в Баку, где окончила музыкальную школу. В 1970 году Ирина начала свою карьеру в Ереванском оркестре. За десять лет она сменила несколько творческих коллективов и активно гастролировала по СССР. Певица начала выступать сольно в 1990 году, а два года спустя выпустила свой альбом «Странник мой». Ирина была замужем четыре раза. От первого супруга Георгия Таирова у неё есть дочь Лала.