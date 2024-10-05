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Стало известно, как выглядит внук певицы Ирины Аллегровой

Стало известно, как выглядит внук певицы Ирины Аллегровой
Стало известно, как выглядит единственный внук известной певицы Ирины Аллегровой. Александру сейчас 29 лет, он окончил МГУ, владеет несколькими иностранными языками и активно занимается спортом.

Внук певицы не только радует ее своими успехами, но и разделяет с ней любовь к жизни, искусству и музыке.

Ирина Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону в семье режиссера и актрисы. Позже переехала в Баку, где окончила музыкальную школу. В 1970 году Ирина начала свою карьеру в Ереванском оркестре. За десять лет она сменила несколько творческих коллективов и активно гастролировала по СССР. Певица начала выступать сольно в 1990 году, а два года спустя выпустила свой альбом «Странник мой». Ирина была замужем четыре раза. От первого супруга Георгия Таирова у неё есть дочь Лала.
Фото: соцсети
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