Минтранс Ростовской области подал иск на участника картельного сговора ООО «Т-Транс»

Фото: DonDay.

Министерство транспорта Ростовской области подало иск на участника картельного сговора ООО «Т-Транс». По информации DonDay, ведомство хочет взыскать у «дорожников» пеню за сорванные сроки реализации проекта по ремонту дорог.Тендер на капремонт региональных дорог разыграли в июле 2023 года. «Т-Транс» выиграл конкурс, согласившись выполнить работы в Боковском, Волгодонском, Кашарском, Пролетарском, Сальском и Константиновском районах. По данным на сайте госзакупок, на проект выделили чуть больше 455 миллионов рублей из областного бюджета. Однако единственный участник (ставший победителем) любезно предложил на 53 тысячи меньше, округлив сумму ровно до 455 миллионов.«Т-Транс» — один из крупнейших подрядчиков в своей отрасли. Казалось бы, проблем с объектами не должно возникнуть. Однако к дате их сдачи, 31 октября, оказалось, что в срок исполнитель не уложился.Сначала власти региона пытались решить вопрос мирно. Ведомство в апреле 2024 года направило претензию об оплате пени «Т-Транс» в размере 5,4 миллиона рублей. Однако компания проигнорировала требование. В итоге дело дошло до суда.Разбирательства с Минтрансом — не единственная проблема организации. «Т-Транс» пытается обжаловать решение ФАС об участии компании в дорожном картеле. Вместе с этим подрядчиком в 2021 году фигурантами уголовного дела стали Ростовское, Тацинское, Таганрогское ДСУ, «РостовАвтоДорСтрой» и «ВолгоградАвтодорСтрой». По данным ФАС, организации договорились не снижать цену при участии в тендерах, ограничили конкуренцию и выиграли для себя 121 контракт. Общая сумма составила более 24 миллиардов рублей.Исполнители пытались оспорить решение ФАС в нескольких судах — все впустую. Последний раз, в начале мае 2024-го, дело дошло до кассационного суда, но и там решение признали обоснованным.«Т-Транс», несмотря на скандалы, остается востребованным подрядчиком и выигрывает крупные контракты в Ростовской области. В апреле 2023 года он победил в конкурсах на строительство двух этапов Северного радиуса. А в апреле 2024-го получил еще один, заключительный, этап под свою ответственность.Правительство Ростовской области, кажется, упустило из виду эти факторы. Иначе как можно объяснить очередной контракт с компанией, которая сорвала сроки другого крупного тендера и несколько лет оставалась под подозрением в картельном сговоре. И остается до сих пор.