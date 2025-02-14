Подозреваемого в получении взятки хирурга из Константиновска отправили в СИЗО

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Усть-Донецкий районный суд Ростовской области отправил под стражу врача-хирурга Бахтиера Шахиева. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе судов региона.Мужчина работал врачом-хирургом в центральной больнице Константиновска. Одному из жителей он помог собрать документы для получения категории инвалидности. Подозреваемый подготовил нужное направление для прохождения медико-социальной экспертизы. За это он должен был получить 50 тысяч рублей.Однако план реализовать не получилось. Силовики задержали хирурга. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Если вину хирурга признают, ему грозит до восьми лет лишения свободы.Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО врач пробудет как минимум до 11 апреля 2025 года.Также в 2022 году он уже был судим по другой статье. Шахиев получил от инженера-программиста больницы поддельные результаты исследования на коронавирус и передал их одному из жителей. Врачу назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.