Мужчину, ударившего несовершеннолетнего телефоном, отправят в СИЗО

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Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который напал на подростка в Аксайском районе. Агамурата Джумаева обвиняют по статье «Хулиганство».Инцидент случился 1 января в поселке Красном. В тот день мужчина выпил спиртное и отправился приставать к местным, в числе которых был инвалид. Подросток решил заступиться за инвалида, однако злоумышленник дал ему отпор. Негодяй набросился на несовершеннолетнего и ударил его в висок мобильным телефоном.Свидетелем потасовки стал отец пострадавшего. Он выбежал на улицу и спугнул хулигана. Вскоре Джумаева задержали правоохранители. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.- Суд избрал в отношении Джумаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта 2024 года, - добавили в пресс-службе судов Ростовской области.Если его вину признают, мужчине грозит до семи лет лишения свободы или штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.