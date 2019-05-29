Подача горячей воды возобновится в Ростове не раньше 3 июня



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В Ростове восстановление подачи горячего водоснабжения откладывается ещё на несколько дней. Как сообщили в «Ростовских тепловых сетях», горячая вода появится в домах ростовчан не раньше 3 июня.

- В настоящее время ведутся аварийные работы в местах, где выявлены дефекты во время гидравлических испытаний, - пояснили в компании. - Без горячей воды остаются 309 многоквартирных домов.



Сейчас работы ведутся в Западном микрорайоне и центре города. Аварийные бригады работают на улицах Малюгиной, Прогрессивной, Суворова, Шаумяна, Толмачева, 339-й Стрелковой Дивизии, переулках Доломановском и Университетском.



Напомним, что горячую воду отключили 13 мая на время проведения опрессовки тепловых сетей в рамках подготовки к зиме.