Стало известно, когда в Ростове будет возобновлена подача горячей воды



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В Ростове после двухнедельного отсутствия начинается возобновление подачи горячей воды. Об этом 28 мая сообщили в «Ростовских тепловых сетях».



По словам представителя компании, 28 мая после опрессовки началось заполнение системы.

- На сегодняшний день в ряде домов на Западном уже есть горячая вода. Заполнение системы идёт с выходных, поэтому где-то подача была возобновлена ещё вчера, - пояснили в «Ростовских тепловых сетях». – В течение сегодняшнего и завтрашнего дней горячая вода начнёт поступать в дома жителей центрального района города.



Напомним, подача горячей воды была прекращена в Ростове с 13 мая. В этот период в рамках подготовки к зиме проводились гидравлические испытания тепловых сетей. До 28 мая горячее водоснабжение отсутствовало в Западном жилом массиве и в центре города.