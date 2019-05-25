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Стало известно, когда в Ростове будет возобновлена подача горячей воды

Стало известно, когда в Ростове будет возобновлена подача горячей воды
Фото: Sobytiya.net

В Ростове после двухнедельного отсутствия начинается возобновление подачи горячей воды. Об этом 28 мая сообщили в «Ростовских тепловых сетях».

По словам представителя компании, 28 мая после опрессовки началось заполнение системы.
- На сегодняшний день в ряде домов на Западном уже есть горячая вода. Заполнение системы идёт с выходных, поэтому где-то подача была возобновлена ещё вчера, - пояснили в «Ростовских тепловых сетях». – В течение сегодняшнего и завтрашнего дней горячая вода начнёт поступать в дома жителей центрального района города.

Напомним, подача горячей воды была прекращена в Ростове с 13 мая. В этот период в рамках подготовки к зиме проводились гидравлические испытания тепловых сетей. До 28 мая горячее водоснабжение отсутствовало в Западном жилом массиве и в центре города.

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  1. Гость Ростовчанин

    Сегодня, 15:27

    Перерасчёты и снижение тарифов когда будете делать за своё хамство (а точнее несоблюдения закона о том, что ЗА ГОД ВОДА МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ ВСЕГО 14 ДНЕЙ)? А у нас в год по 6 недель нету горячей воды, потому что её отключают после отопительного сезона и перед новым отопительным сезоном и каждый раз на 3 недели. Зато как счётчики проверять и коэффициент 1,5 сувать при отсуствии прибора учёта - так сразу. Про капитальный ремонт сказки рассказываете. Что ремонтировать будете когда у Лукойла трассы текут под фундаменты зданий?

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