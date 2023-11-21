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Под Ростовом обнаружен очаг африканской чумы свиней

Под Ростовом обнаружен очаг африканской чумы свиней
Под Ростовом обнаружили вспышку африканской чумы свиней. Опасную инфекцию выявили в Азовском районе.

Как сообщили в администрации донской столицы, в ноябре скончалась свинья одного из хозяйств в селе Новоалександровском. По результатам экспертизы выяснилось, что у павшего животного была АЧС. После этого ввели ограничительные меры там, где погибло парнокопытное.

Специалисты проводят ряд мероприятий по недопущению распространения опасной инфекции. Вместе с тем владельцам свиней на соседних территориях придется выполнять некоторые правила: не допускать свободного выгула, не использовать необезвреженные корма животного происхождения и держаться подальше от села, где случилась вспышка АЧС.

Вакцин и лекарства от африканской чумы свиней пока не существует. Поэтому заболевание всегда приводит к смерти животных. При этом для человека оно не представляет никакой угрозы.
Фото: Rostov.ru.
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