Под Ростовом обнаружен очаг африканской чумы свиней

Фото: Rostov.ru.

Под Ростовом обнаружили вспышку африканской чумы свиней. Опасную инфекцию выявили в Азовском районе.Как сообщили в администрации донской столицы, в ноябре скончалась свинья одного из хозяйств в селе Новоалександровском. По результатам экспертизы выяснилось, что у павшего животного была АЧС. После этого ввели ограничительные меры там, где погибло парнокопытное.Специалисты проводят ряд мероприятий по недопущению распространения опасной инфекции. Вместе с тем владельцам свиней на соседних территориях придется выполнять некоторые правила: не допускать свободного выгула, не использовать необезвреженные корма животного происхождения и держаться подальше от села, где случилась вспышка АЧС.Вакцин и лекарства от африканской чумы свиней пока не существует. Поэтому заболевание всегда приводит к смерти животных. При этом для человека оно не представляет никакой угрозы.