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В Ростове более двух тысяч человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус

В Ростове более двух тысяч человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус
В Ростове под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся более двух тысяч человек. Об этом сообщает администрация Ростова-на-Дону.

По данным на 9 сентября, в Ростове-на-Дону под наблюдением медицинских работников находятся 2 332 человека. У них либо есть один из трех положительных тестов на коронавирус, либо явные симптомы заболевания.

Есть и положительные нюансы. За сутки в донской столице из-под наблюдения выбыл 121 человек. У этих ростовчан диагноз не подтвердился.

Напомним, за последние сутки в Ростове был зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. Двое за сутки стали жертвами опасного вируса.

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