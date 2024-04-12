Фото: Яндекс Карты

В Ростове четыре старинных здания получили статус объекта культурного наследия. Данные об этом опубликованы на портале правовой информации.Статус ОКН получил доходный дом А. Ф. Красса. Он находится по адресу переулок Университетский, 28. Его построили в 1911-1912 годах.Охранный статус получил доходный дом А. Ф. Славгородского, который был построен в 1895 году. Здание располагается на улице Пушкинская, 28.Двум историческим зданиям повысили статус ОКН до регионального значения. Это коснулось здания богадельни при Старообрядческом Покрово-Ильинском соборе, построенной на средства Н. А. Панина. Памятник архитектуры находится на улице Баумана, 52. Здание возвели в 1911 году.Также статус повысили жилому дому Е. А. Паршиной. Историческое здание находится на улице Серафимовича, 23/33. Дом построили в конце 19 века.По закону на территориях ОКН запрещено капитальное строительство и увеличение объемно-пространственных характеристик. Кроме того нельзя проводить земляные, строительные, мелиоративные и иные работы, если они не касаются сохранения ОКН.