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Почти восемь лет «строгача» дали жителю Ростовской области за убийство друга

Почти восемь лет «строгача» дали жителю Ростовской области за убийство друга

Почти восемь лет «строгача» дали жителю Ростовской области за убийство друга. Трагическое застолье произошло в марте 2025 года в Новочеркасске.

Согласно информации, предоставленной Следственным комитетом Ростовской области, инцидент произошел в Новочеркасске. 39-летний мужчина, находясь в доме на улице Свободы со своим знакомым, распивал спиртные напитки. В процессе общения между ними возник конфликт на бытовой почве, переросший в агрессию. В состоянии аффекта нападавший взял нож и нанес удар в область шеи 52-летнему приятелю, что привело к мгновенной смерти последнего.

Прокуратура Ростовской области сообщила, что судебным решением виновному было определено наказание в виде лишения свободы сроком на семь с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Фото: Donday
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