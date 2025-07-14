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Почти восемь лет «строгача» дали жителю Ростовской области за убийство друга. Трагическое застолье произошло в марте 2025 года в Новочеркасске.Согласно информации, предоставленной Следственным комитетом Ростовской области, инцидент произошел в Новочеркасске. 39-летний мужчина, находясь в доме на улице Свободы со своим знакомым, распивал спиртные напитки. В процессе общения между ними возник конфликт на бытовой почве, переросший в агрессию. В состоянии аффекта нападавший взял нож и нанес удар в область шеи 52-летнему приятелю, что привело к мгновенной смерти последнего.Прокуратура Ростовской области сообщила, что судебным решением виновному было определено наказание в виде лишения свободы сроком на семь с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.