Восемь лет колонии строгого режима дали жителю Ростовской области за убийство

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Жителю Ростовской области назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своего знакомого.Данный случай произошел в августе 2024 года в Семикаракорском районе. По информации следствия, между двумя мужчинами возник конфликт. В порыве злости один из них взял нож и дважды нанес удары в шею своему товарищу, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался от полученных травм до приезда медицинских работников.Убийцу вскоре задержали — им оказался 44-летний мужчина из Семикаракорского района. Прокуратура Ростовской области сообщила, что в отношении мужчины возбудили уголовного дела по обвинению в убийстве.В ходе расследования стало известно, что ранее у обвиняемого уже была судимость за преступления против имущества. Как уточнили в Следственном комитете Ростовской области, судом ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в учреждении строгого режима.