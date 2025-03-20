Почти семь миллионов мальков осетра выпустили в водоемы на Дону в 2024 году

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АзНИИРХ сообщил о том, что в 2024 году водоемы Ростовской области пополнились примерно семью миллионами мальков осетровых.- На всех этапах, от сбора икры до выпуска молоди, ведется строгий научный контроль, -уточнили специалисты. - Сотрудники института осуществляли определение вида выпущенной рыбы, оценку ее здоровья и адаптации к окружающей среде, подсчет количества, веса и размеров, а также проверку параметров воды в месте выпуска на соответствие нормативам.В течение минувшего года в Азово-Донском бассейне в естественную среду обитания вернули около семи миллионов молодых осетровых. Преобладающая часть выпущенного поголовья (64%) пришлась на молодь русского осетра. Кроме того, за год в реки и озера выпустили около 300 тысяч молодых белуг.Необходимо отметить, что в 2002 году популяции севрюги и осетра сократились до критически низких значений (4 и 5 тысяч особей соответственно) из-за браконьерства. Однако, в период с 2014 по 2023 год численность русского осетра практически восстановилась.