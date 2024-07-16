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Стали известны подробности ДТП в Шахтах, в котором погиб 17-летний парень

Стали известны подробности ДТП в Шахтах, в котором погиб 17-летний парень
На фото слева направо: 19-летний Влад и 18-летний Данил.

Появились подробности смертельной аварии в городе Шахты Ростовской области. По информации DonDay, в момент ДТП в салоне было четверо ребят. Из них один погиб, трое пострадали.

Жуткое происшествие случилось 15 июля. В тот злополучный вечер друзья катались по городу на машине 18-летнего Данила. Парень возил приятелей на «Дэу Нексии». В какой-то момент один из пассажиров попросил дать покататься. За руль сел 19-летний Влад. На улице Открытой, 15 он не справился с управлением, и легковушка врезалась в дерево.

В результате аварии 17-летний Максим скончался на месте происшествия. Его 19-летняя сестра Ульяна получила тяжелые травмы и была госпитализирована в отделение реанимации городской больницы.

Водитель и еще один пассажир тоже попали в медучреждение. У 18-летнего Данила и 19-летнего Влада диагностированы черепно-мозговые травмы. Кроме того, у Данила были раны на руках и голове, которые пришлось зашивать.
Фото: DonDay.ru.
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