Почему в Ростовской области выросли цены на яйца

Фото: Ростов ру.

Почему в Ростовской области так сильно подорожали яйца? Этим вопросом задаются жители региона последний месяц. Люди возмущены, почему за десяток яиц им приходится платить, как за импортный деликатес.По данным Ростовстата, за последнюю неделю средняя цена за десяток яиц в Ростовской области составила 95 рублей. В Ростове-на-Дону цена составляет 95 рублей, а в соседнем Таганроге - 98 рублей. Это с учетом, что ближайшая птицефабрика находится в 50 километрах от города. За месяц стоимость в среднем выросла на 9,5%.В реальности цена яиц уже давно перевалили за 100 рублей. В среднем десяток в магазинах стоит 120-130 рублей. Домашние на рынке продают и вовсе за 150 рублей. Также жители отмечают дефицит продукции - полки с яйцами существенно поредели.Как рассказали в одном из птицеводческих хозяйств, на стоимость повлияли снижение производительности, высокий спрос, рост себестоимости, а также цен на логистику и ветеринарные препараты для животных.Причем ситуация с ростом цен на яйца и мясо птицы неблагоприятна буквально во всех городах России - от Калининграда до Камчатки.В Минсельхозе тоже бьют тревогу и заверяют, что сделают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. А пока великие умы решают вопросы, люди боятся перед Новым годом остаться без любимых салатов, где яйца являются одним из главных ингредиентов.