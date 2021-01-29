Следователи проводят проверку по факту вынужденной посадки самолета Нижний Новгород - Ростов
По факту вынужденной посадки самолета в аэропорту Стригино проводится проверка. Пилот воздушного судна, летевшего в Ростов, сообщил о сигнале ЧС и вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода. Происшествие случилось утром 2 февраля.
По предварительной информации, самолет «Сухой Суперджет 195» компании «Азимут» вылетел в 6:30 из аэропорта Стригино. Через 40 минут поступил сигнал об отказе правого двигателя, и пилоту пришлось вернуться.
На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, никто из них не пострадал.
- Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.