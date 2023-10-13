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По факту ДТП с тремя погибшими в Ростовской области завели дело

По факту ДТП с тремя погибшими в Ростовской области завели дело
По факту ДТП в Каменском районе Ростовской области возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Жуткая авария случилась вечером 12 октября.

Около 22 часов 30-летний мужчина на «Хендай Элантре» ехал по трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский. Неподалеку от хутора Верхнеговейного он вылетел на встречную полосу и на большой скорости врезался в «Хендай Акцент», за рулем которого сидел 49-летний мужчина. В результате столкновения погибли водители двух авто и 20-летняя пассажирка «Элантры».

После случившегося на место выезжал исполняющий обязанности каменского городского прокурора Иван Василенко. Прокуратура Ростовской области взяла под контроль ход расследования уголовного дела.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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