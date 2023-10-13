По факту ДТП с тремя погибшими в Ростовской области завели дело

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

По факту ДТП в Каменском районе Ростовской области возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Жуткая авария случилась вечером 12 октября.Около 22 часов 30-летний мужчина на «Хендай Элантре» ехал по трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский. Неподалеку от хутора Верхнеговейного он вылетел на встречную полосу и на большой скорости врезался в «Хендай Акцент», за рулем которого сидел 49-летний мужчина. В результате столкновения погибли водители двух авто и 20-летняя пассажирка «Элантры».После случившегося на место выезжал исполняющий обязанности каменского городского прокурора Иван Василенко. Прокуратура Ростовской области взяла под контроль ход расследования уголовного дела.