В ДТП на трассе под Каменском погибли три человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В ДТП на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский погибли трое. Авария случилась 12 октября около 22:00.По предварительным данным, 30-летний водитель за рулем «Хендай Элантра» ехал на 355-м километре автодороги. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу и на большой скорости врезался в «Хендай Акцент» под управлением 49-летнего мужчины.От сильного удара капоты обеих машин разнесло вдребезги.- В результате ДТП скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи водители «Хендай Акцента» и «Хендай Элантра», а также 20-летняя пассажирка последнего. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.