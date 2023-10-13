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В ДТП на трассе под Каменском погибли три человека

В ДТП на трассе под Каменском погибли три человека
В ДТП на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский погибли трое. Авария случилась 12 октября около 22:00.

По предварительным данным, 30-летний водитель за рулем «Хендай Элантра» ехал на 355-м километре автодороги. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу и на большой скорости врезался в «Хендай Акцент» под управлением 49-летнего мужчины.

От сильного удара капоты обеих машин разнесло вдребезги.

- В результате ДТП скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи водители «Хендай Акцента» и «Хендай Элантра», а также 20-летняя пассажирка последнего. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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