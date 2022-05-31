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В Ростовской области без вести пропала 18-летняя девушка

В Ростовской области без вести пропала 18-летняя девушка

В Ростовской области пропала без вести 18-летняя девушка. Татьяна Штанько не выходит на связь с родными уже вторые сутки.

Живет Таня в хуторе Гуляй-Борисовка Зерноградского района. 1 июня она поехала в станицу Хомутовскую, которая находится в Кагальницком районе. С тех пор на связь она больше не выходила. Родственники девушки пытались дозвониться ей, найти ее самостоятельно, но попытки не увенчались успехом. Тогда обеспокоенная семья обратилась в полицию с заявлением об исчезновении Тани. К поискам подключились и волонтеры.

Девушка невысокого роста (около 160 сантиметров), худощавого телосложения. У нее светло-русые волосы до плеч и серо-голубые глаза. В последний раз ее видели в черной майке с принтом, джинсовых шортах и черных кроссовках. С собой у девушки темно-синяя спортивная сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны Штанько, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Юг
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