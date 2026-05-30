По делу экс-министра финансов Ростовской области допросили главу контрольно-счетной палаты

В Кировском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела экс-министра финансов региона Лилии Федотовой. На заседании 27 мая в качестве свидетеля выступил председатель контрольно-счетной палаты Ростовской области Валерий Хрипун, который занимал этот пост и в период рассматриваемых событий.

Портал DonDay рассказал со слов свидетеля, что в 2020 году из-за пандемии многие регионы столкнулись с финансовыми трудностями. В связи с этим федеральные власти предложили субъектам бюджетные кредиты на льготных условиях. Для Ростовской области ставка составляла всего 0,1%.

- Любую возможность привлечения федеральных средств на таких условиях нужно использовать максимально эффективно, - отметил Валерий Хрипун. - Эти деньги могли пополнить бюджет и высвободить средства для других расходов, в том числе для погашения обязательств.


Во время допроса Лилия Федотова уточнила, существовала ли возможность получить бюджетный кредит в тот момент, когда область оформляла коммерческий заем. Валерий Хрипун ответил отрицательно. Конкурсные процедуры по коммерческому кредиту начались летом 2020 года, тогда как предложение о бюджетном кредите поступило лишь в декабре.

При этом свидетель подчеркнул, что даже в сжатые сроки регион мог успеть оформить бюджетный кредит до конца года, если бы соответствующую инициативу выдвинуло Министерство финансов.

Также Валерий Хрипун рассказал о разговоре с Лилией Федотовой, в котором она объясняла отказ от бюджетного кредита коротким сроком его возврата и неопределенностью дальнейшей финансовой ситуации.

Следующее заседание по делу назначено на 3 июня. Суд продолжит допрос свидетелей стороны обвинения.
Фото: Дондей
