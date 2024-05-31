Площадь пожара в Тарасовском районе выросла почти вдвое — до 52 гектаров
В Ростовской области увеличилась площадь лесного пожара. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава региона.
Крупное ЧП случилось днем 31 мая. Пламя в считанные минуты тысячи квадратных метров. К приезду спасателей полыхало порядка 30 гектаров (или 300 тысяч квадратных метров). По данным к 18:30, площадь выросла почти вдвое — до 52 гектаров.
— В данный моменты угрозы для населенных пунктов нет, — прокомментировал Василий Голубев.
На месте работает 121 спасатель, задействовано 46 единиц спецтехники.