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Площадь пожара в Тарасовском районе выросла почти вдвое — до 52 гектаров

Площадь пожара в Тарасовском районе выросла почти вдвое — до 52 гектаров
В Ростовской области увеличилась площадь лесного пожара. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава региона.

Крупное ЧП случилось днем 31 мая. Пламя в считанные минуты тысячи квадратных метров. К приезду спасателей полыхало порядка 30 гектаров (или 300 тысяч квадратных метров). По данным к 18:30, площадь выросла почти вдвое — до 52 гектаров.

— В данный моменты угрозы для населенных пунктов нет, — прокомментировал Василий Голубев.

На месте работает 121 спасатель, задействовано 46 единиц спецтехники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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