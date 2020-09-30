Площадь лесного пожара в Цимлянском районе увеличилась до 327 гектаров

В Ростовской области продолжают бушевать лесные и ландшафтные пожары. Ситуация в регионе напряженная.Вечером 1 октября площадь лесного пожара в Цимлянском районе достигла 327 гектаров. Ситуацию с тушением усугубляет ураганный ветер. Порывами воздушных масс на большие расстояния разносится обгоревшая трава.В тушении принимают участие 279 спасателей и 56 единиц техники. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, самолетом Ил-76 был осуществлен сброс воды.Отметим, ураганный ветер на Дону будет дуть еще как минимум сутки. Его порывы достигнут 24 метров в секунду. Также в области действует режим чрезвычайной пожароопасности.