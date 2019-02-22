Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Планировавшего вступить в ряды боевиков мужчину депортировали из Ростова

Планировавшего вступить в ряды боевиков мужчину депортировали из Ростова
Задержанного гражданина одной из среднеазиатских республик, планировавшего вступить в ряды боевиков, депортировали из Ростова.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области, Мансурбек У. связывался через мессенджер с лицами в сирийском городе Идлиб, который контролируют международные террористические организации. Когда на него вышли сотрудники российских спецслужб, он рассказал, что планировал уехать в Сирию и вступить в отряд боевиков.
- Причиной выдворения иностранного гражданина стало нарушение режима пребывания на территории России, - добавили в региональном управлении ФСБ РФ.

Напомним, в середине января аналогичной процедуре подвергли водителя одной из ростовских маршруток. Мужчина устроился на работу по поддельному паспорту после нескольких лет прохождения обучения в Сирии. Его депортировали на родину.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.