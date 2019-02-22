Планировавшего вступить в ряды боевиков мужчину депортировали из Ростова



Задержанного гражданина одной из среднеазиатских республик, планировавшего вступить в ряды боевиков, депортировали из Ростова.



Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области, Мансурбек У. связывался через мессенджер с лицами в сирийском городе Идлиб, который контролируют международные террористические организации. Когда на него вышли сотрудники российских спецслужб, он рассказал, что планировал уехать в Сирию и вступить в отряд боевиков.

- Причиной выдворения иностранного гражданина стало нарушение режима пребывания на территории России, - добавили в региональном управлении ФСБ РФ.



Напомним, в середине января аналогичной процедуре подвергли водителя одной из ростовских маршруток. Мужчина устроился на работу по поддельному паспорту после нескольких лет прохождения обучения в Сирии. Его депортировали на родину.