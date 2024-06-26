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В Ростовской области саперы обезвредили 50-килограммовую авиабомбу

В Ростовской области саперы обезвредили 50-килограммовую авиабомбу
В Ростовской области саперы успешно обезвредили 50-килограммовую авиабомбу, которая была обнаружена 25 июня в карьере, расположенном в полутора километрах от посёлка Щедрого.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, эта находка представляла собой снаряд времён Великой Отечественной войны. Донские пиротехники вывезли её за пределы населённых пунктов и уничтожили на полигоне в Мясниковском районе.

Всего с начала 2024 года это уже 10-я авиабомба, успешно обезвреженная сотрудниками МЧС России в Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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