В Ростовской области саперы обезвредили 50-килограммовую авиабомбу

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области саперы успешно обезвредили 50-килограммовую авиабомбу, которая была обнаружена 25 июня в карьере, расположенном в полутора километрах от посёлка Щедрого.Как сообщили в региональном ГУ МЧС, эта находка представляла собой снаряд времён Великой Отечественной войны. Донские пиротехники вывезли её за пределы населённых пунктов и уничтожили на полигоне в Мясниковском районе.Всего с начала 2024 года это уже 10-я авиабомба, успешно обезвреженная сотрудниками МЧС России в Ростовской области.