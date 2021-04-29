Пилот показал Ростов с высоты 200 метров

30 апреля в Ростове прошла репетиция воздушной части парада. Над городом пролетели десятки самолетов и вертолетов.Пилот одного из них снял донскую столицу с высоты 200 метров. Из кабины вертолета открылись виды на Театральную площадь, музтеатр, набережную и «Ростов Арену».Всего в воздушной части парада Победы 9 мая будут задействованы 45 самолетов и вертолетов: штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8, Ми-35, Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», военно-транспортные самолеты Ту-134, Л-410 и Ан-26 и оперативно-тактические – Су-30СМ, Су-24М, Су-34 и Су-27.