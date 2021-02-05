Певица Татьяна Котова призналась, что с детства мечтала о большой груди

Бывшая участница группы «ВИА Гра» из Ростова Татьяна Котова 8 февраля поделилась с подписчиками социальной сети фотографией с пышным бюстом. Певица призналась, что всегда хотела быть обладательницей большой груди. Но счастлива ли она теперь?Знаменитость с иронией рассказала о народных средствах, которыми пользовалась с самого раннего детства, чтобы «и у неё было, как у мамы».Наверное, все девочки в подростковом возрасте делятся на два лагеря: те, кто очень боится трансформации своего тела, и те, кто страстно желает поскорее стать взрослой женщиной с красивой фигурой. Котова отнесла себя ко второму типу. Звезда долго ждала наступления того самого дня, когда всё у неё вырастет и будет, как надо. Она загадывала заветное желание и в Новый год, и в день рождения, но все эти методы не заставляли грудь расти. Затем в дело шли все бабушкины народные средства, советы из глянцевых журналов и личный опыт разных звёзд.Ростовчанка добавила, что на самом деле довольно-таки непросто жить с большим бюстом - сталкиваешься с неудобствами, не можешь подобрать красивую одежду и нижнее белье по своим параметрам, а про занятия спортом и говорить нечего. Но также в пятом размере есть и преимущества, которыми можно гордиться и радовать, причём не только себя.