Экс-участница «ВИА Гры» из Ростова Татьяна Котова рассказала про свое идеальное утро

Знаменитая ростовчанка и экс-участница сексуального трио «ВИА Гра» Татьяна Котова рассказала, как встречает идеальное утро. Снимками в постели и небольшим постом о своем пробуждении звезда поделилась в «Инстаграме».- Утро - любимое время дня у меня, - призналась Котова. - Это возможность побыть наедине в тишине или включить новую музыку, настроиться на день, пробудить тело и голову, сделать любимый уход, зарядку, принять контрастный душ, написать план на день.К своему посту Татьяна опубликовала несколько снимков, на которых она нежится в кровати, лежа на красивом постельном белье. На певице - тёплые пушистые тапочки, плотная маска для сна, приятная телу пижама, чтобы выглядеть дома на 100%.В комментариях подписчики написала свои рецепты идеального пробуждения. Кто-то рассказал о том, что просыпается рано, поэтому успевает до обеда сделать важные дела. Другие, в свою очередь, нежатся в постели до полудня, после чего начинают свой день с чашечки кофе.- Утром я никогда ничего не успеваю, просыпаюсь, бегу в душ и на учебу, - делятся фолловеры.Стоит отметить, что и постельное белье, и пижама, которые были на Татьяне, она создала сама. Певица не только рекламирует собственный бренд, но и с удовольствием пользуется им сама.