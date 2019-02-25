Петр Порошенко заявил о стягивании военной техники к границе Украины в Ростовской области





Президент Украины Петр Порошенко заявил об активной подготовке России к войне. Глава государства утверждает, что к границам Незалежной стягивается военная техника.



По словам Порошенко, подготовка к наступлению ведётся в граничащих с Украиной регионах - Смоленской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях, а также в Крыму, пишет Росбалт. Украинский президент отметил, что Россия формирует на границе ударные ракетные части, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер». Глава уверен, что эти действия носят не оборонительный характер, а направлены на подготовку «военного удара» по Украине.



Ранее украинские политологи неоднократно утверждали, что Россия воспользуется нестабильным периодом в преддверии президентских выборов, чтобы нанести удар. В то же время другие эксперты утверждают, что Порошенко педалирует военную тему в преддверии выборов, чтобы отвлечь внимание электората от внутренних проблем страны, которая оказалась в глубоком кризисе.



Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта. Прием документов от кандидатов завершился 8 февраля. В списке оказались 44 человека. У них есть время до 7 марта, чтобы отказаться от участия в выборах. 8 марта будет представлен бюллетень. Из наиболее известных претендентов на кресло главы государства - действующий президент Украины Петр Порошенко, лидep пapтии «Бaтькивщинa» Юлия Тимошенко, шoумeн, aктep, комик Владимир Зеленский, бывший министр обороны Aнaтoлий Гpицeнкo.