Перерезавший альпинисту трос ростовчанин сядет в колонию на семь лет
В Ростове вынесли приговор мужчине, который перерезал трос рабочему, когда тот штукатурил дом. Игорю Пугачеву избрали наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Также с горожанина взыскали 25 тысяч рублей имущественного ущерба и 750 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, приговор пока не вступил в законную силу.
Происшествие случилось 27 ноября 2023 года на Северном. В тот день альпинист в подвешенном состоянии штукатурил стену дома № 47 на проспекте Космонавтов. Рядом с ним внизу остановился прохожий. Рабочий попросил отойти его в сторону. Незнакомцу это не понравилось. Он решил проучить альпиниста: поднялся на крышу и перерезал страховочный трос. Рабочий упал на землю с высоты пятого этажа, чудом оставшись в живых. Его госпитализировали.
Когда прибыли полицейские на место происшествия, Игорь Пугачев успел поругаться и с ними. В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела сразу по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».